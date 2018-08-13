На греческом острове Эвбея из-за пожара введено чрезвычайное положение

СЕГОДНЯ 01:08 2018-08-13T01:08:40+03:00

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На острове Эвбея в муниципалитете Дирфион-Мессапион в воскресенье объявили чрезвычайное положение из-за бушующего в районе лесного пожара. Об этом сообщил губернатор области Континентальная Греция Костас Бакояннис.

Он подчеркнул, что органы местного самоуправления прикладывают все силы в борьбе с огнем.

«Наша забота - это люди и их состояние. Мы только что объявили в муниципалитете в чрезвычайную ситуацию. Огромная просьба к жителям и туристам следовать инструкциям полиции и пожарных», - написал Бакояннис на своей странице в Facebook.

В Пожарной охране сообщили, что созван Совет по управлению кризисами, который провел совещание с участием министра внутренних дел Паноса Скурлетиса. Основной очаг пожара находится в районе поселка Кондодеспоти.

Пожарные пока не могут его локализовать. Расположенный рядом поселок Ставрос эвакуирован, передает ТАСС.

На острове на борьбу в огнем брошены 186 человек, задействованы 62 пожарные машины. Кроме того, в светлое время суток пожар тушат с применением пяти вертолетов и шести самолетов.

Как сообщал сайт kp.ru, в Греции число жертв мощных пожаров увеличилось до 93. Большинство жерт - пожилые люди страше 60 лет. Еще 34 человека в настоящее время находятся в госпитале с сильными ожогами тела. Состояние шестерых из них врачи оценивают как тяжелое.