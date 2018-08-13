2018-08-13T01:46:03+03:00
Умные вещи

WhatsAp откажется от шифрования переписок пользователей по требованию Facebook

В результате спецслужбы получат доступ к сообщениям граждан и их личным данным
Юлия ДИВЕЕВА
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Мессенджер WhatsApр даст спецслужбам доступ к переписке пользователейМессенджер WhatsApр даст спецслужбам доступ к переписке пользователейФото: REUTERS
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Создатели мессенджера WhatsAp решили отказаться от сквозного шифрования переписок пользователей, в результате чего, все сообщения граждан можно будет расшифровать. Решение было принято руководством сервиса по требованию компании Facebook , которая является владельцем мессенджера.

Напомним, что руководство соцсети и ее основатель Марк Цукерберг заявили о готовности сотрудничать с американскими спецслужбами в связи с участившимися случаями терроризма. Компания предоставляет доступ к информации и личной переписке пользователей.

После того, как будет отменено шифрование в WhatsApp, разведка и ФБР сможет читать сообщения всех граждан. Нововведение может вступить в силу уже в 2019 году, передает портал АККеt.com.

Цукерберг заявлял ранее, что такой подход поможет США, Европе и другим регионам мира обеспечивать безопасность своих граждан, ведь правоохранители смогут оперативно выявлять нарушителей закона и предотвращать теракты.

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