2018-08-13T02:49:30+03:00
Политика

Эрдоган призвал США вернуться к нормам международного права

Президент Турции заявил, что увеличение пошлин США на сталь и введение санкций противоречит стратегическому партнерству стран
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Вашингтон не может игнорировать нормы международного права. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье.

Глава государства подчеркнул, что его страна всегда соблюдает эти нормы, и призвал США «вернуться в правовое русло». Он назвал недопустимыми попытки американских властей надавить на Анкару санкциями, чтобы добиться освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

Эрдоган также осудил повышение Соединенными Штатами торговых пошлин на экспорт турецких товаров. По его мнению, «действия администрации США противоречат духу стратегического партнерства между двумя странами», передает ТАСС.

Ранее сайт «КП» цитировал заявление главы Турции о том, что Анкара примет ответные меры на американские санкции и увеличеие торговых пошлин на сталь и алюминий.

Напомним, Минфин США объявил о введении санкций в отношении министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.

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