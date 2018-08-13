2018-08-13T03:16:26+03:00
Политика

Американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря

Корабль оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk, Harpoon и системами ПВО
Юлия ДИВЕЕВА
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Эсминец ВМС США Carney входит в Черное мореЭсминец ВМС США Carney входит в Черное мореФото: REUTERS
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В территориальные воды Черного моря вошел американский эсминец Carney. Об сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США.

По ее данным, корабль прибыл в Черное море для «обеспечения безопасности на море» По словам командира эсминца Carney Тайсона Янга, его судно будет участвовать в совместных операциях, которые будут способствовать укреплению совместимости с флотами союзников и партнеров в регионе, а также позволят усовершенствовать процесс обмена информацией и опытом между странами,передает ТАСС.

Отметим, что эсминец Carney - корабль типа Arleigh Burke. Он оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами Tomahawk и Harpoon, а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Судно может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R.

Напомним, сайт kp.ru писал 7 июля, что два корабля военно-морских сил США вошли в Черное море: эсминец USS Porter и флагманский корабль 6-го американского флота USS Mount Whitney. Оба боевых судна прибыли в Одессу для участия в американо-украинских военно-морских учениях Sea Breeze 2018.

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