2018-08-13T03:47:18+03:00
В мире

Экс-юрист Трампа опроверг историю о съеденном секретном документе

Майкл Коэн удивлен тем, что журналисты восприняли эту информацию всерьез
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп не ел конфиденциальных документов во время встречи со своим адвокатом. Такое заявление сделал бывший юрист миллиардера Макл Коэн.

«Для тех десятков журналистов, которые звонили мне по поводу утверждения Омаросы в ее новой книге о том, что Трамп взял мою записку, положил себе в рот и съел... Я такого никогда не видел», - написал Коэн в Twitter.

Он отметил, что шокирован тем, что кто-то воспринял эту историю уволенной сотрудницы Белого дома всерьез.

Напомним, ранее сайт «КП» сообщил, что в свет вышла книга бывшего директора по коммуникациям управления Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман под названием «Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа». Она появится на прилавках 14 августа, но американские СМИ уже опубликовали занимательные отрывки. В одном из них автор утверждает, что видела, как Трамп на встрече с адвокатом Коэном съел какую-то записку.

В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. По данным ФБР, Майкл Коэн осуществлял выплаты порноактрисе Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) и бывшей модели Playboy Карен Макдугал с целью сгладить перед выборами скандальные сообщения о Дональде Трампе, который тогда был еще только кандидатом в президенты.

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