2018-08-13T05:03:17+03:00
Политика

В Бундестаге заявили о страхе США перед сотрудничеством России и Германии

Сара Вагенкнехт уверена, что плохие отношения с РФ противоречат интересам Евросоюза, а интересы США не совпадают с европейскими
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Левой партии Германии (ЛПГ) Сара ВагенкнехтПредседатель Левой партии Германии (ЛПГ) Сара ВагенкнехтФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти США боятся, что ФРГ будет сотрудничать с Россией. Такое мнение высказала депутат бундестага, глава Левой партии Германии (ЛПГ) Сара Вагенкнехт.

По ее мнению, Вашингтон всегда преследовал только свои цели, а с приходом к власти президента США Дональда Трампа, методы их достижения стали агрессивными.

«Их интересы противоречат европейским в важнейших вопросах — и не только экономических. Своими войнами за ресурсы Соединенные Штаты дестабилизировали Ближний Восток и продолжают делать это в Иране. При этом расплачивается за это в первую очередь Европа», - сказала депутат в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

Вагенкнехт призвала не подчиняться политике, которая противоречит интересам Евросоюза, а сюда относятся и плохие отношения с Россией. Она считает, что ЕС должен развивать сотрудничество с Москвой.

«Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают», — подчеркнула политик.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 11 августа премьер-министр германской земли Нижня Саксония Штефан Вайль заявил, что обоснованность новых санкций США в отношении России вызывает у него сомнения. Он подчеркнул, что причастность Москвы к отравлению в Британии граждан боевыми химическими веществами не доказана, а заначит и ограничения в ее отношении не обоснованы.

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