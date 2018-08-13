Мюллер планирует завершить расследование в отношении Трампа до 1 сентября

СЕГОДНЯ 05:36 2018-08-13T05:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, намерен завершить расследование в отношении президента страны Дональда Трампа до 1 сентября. Об этом заявил адвокат главы государства Рудольф Джулиани.

По его словам, Мюллер назвал эту дату почти два месяца назад, беседуя с юристом Трампа. Спецпрокурор отметил, что это разумная дата для завершения и представления доклада о возможном препятствовании Белого дома расследованию, передает телеканал CNN.СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

При этом Джулиани не исключил, что мог неправильно понять Мюллера, когда тот говорил о датах.

Напомним, как писал сайт «КП», Мюллер проводит расследование предполагаемого сговора между помощниками Трампа и Москвой, а также возможные попытки президента США препятствовать данному расследованию.

Недавно глава США обвинил спецпрокурора США в необъективности при расследовании упорно приписываемого России вымышленного «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, и призвал его признать личную заинтересованность в деле о «руке Москвы».