2018-08-13T05:36:35+03:00
Политика

Мюллер планирует завершить расследование в отношении Трампа до 1 сентября

Адвокат президента США выяснил сроки окончания разбирательства по делу о вмешательстве России
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Спецпрокурор США Роберт МюллерСпецпрокурор США Роберт МюллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, намерен завершить расследование в отношении президента страны Дональда Трампа до 1 сентября. Об этом заявил адвокат главы государства Рудольф Джулиани.

По его словам, Мюллер назвал эту дату почти два месяца назад, беседуя с юристом Трампа. Спецпрокурор отметил, что это разумная дата для завершения и представления доклада о возможном препятствовании Белого дома расследованию, передает телеканал CNN.СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

При этом Джулиани не исключил, что мог неправильно понять Мюллера, когда тот говорил о датах.

Напомним, как писал сайт «КП», Мюллер проводит расследование предполагаемого сговора между помощниками Трампа и Москвой, а также возможные попытки президента США препятствовать данному расследованию.

Недавно глава США обвинил спецпрокурора США в необъективности при расследовании упорно приписываемого России вымышленного «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, и призвал его признать личную заинтересованность в деле о «руке Москвы».

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России к 2030 году ЕГЭ будут оценивать компьютеры
В Бундестаге заявили о страхе США перед сотрудничеством России и Германии
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Экс-юрист Трампа опроверг историю о съеденном секретном документе
Американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря
Эрдоган призвал США вернуться к нормам международного права
Основатель группы «Парк Горького» попросил молиться о здоровье Николая Носкова
WhatsAp откажется от шифрования переписок пользователей по требованию Facebook
На греческом острове Эвбея из-за пожара введено чрезвычайное положение
США ищут возможности отказаться от использования российских ракетных двигателей
В Сирии обстреляли позиции правительственной армии и гражданские объекты
Пригожин посоветовал Вайкуле вообще не выступать на территории России
Российские военные в очередной раз уничтожили беспилотники боевиков у базы Хмеймим
В горах Таджикистана совершил жесткую посадку вертолет с альпинистами
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Аляске
«На латышском нет ни одной узнаваемой песни»: Запашный прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме и СССР
В Канаде на авиашоу упал самолет с пассажирами
National Interest: США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике