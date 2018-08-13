В России к 2030 году ЕГЭ будут оценивать компьютеры

СЕГОДНЯ 06:06 2018-08-13T06:06:16+03:00

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Поверку работ на едином государственном экзамене в России через 10 лет будет проводить компьютер. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), который и ведет работу в этом направлении.

По мнению разработчиков, к 2030 году развитие искусственного интеллекта должно достичь необходимого уровня. Создание такой системы вполне реально.

«Эти идеи уже в работе и будут развиваться в дальнейшем. Мы, безусловно, исповедуем эволюционный подход. Мы понимаем, что экзамен должен меняться, и главное, что меняться он должен в общем контексте развития системы. Но все изменения должны происходить поэтапно», — цитируют «Известия» слова директора ФИПИ Оксаны Решетниковой.

Эксперты полагают, что можно будет научить машину оценивать развернутые ответы школьников, что исключит субъективный фактор при проверке работ. Однако такая программа может оказаться дорогостоящей и препятствовать развитию творческого потенциала детей.

Сейчас работы выпускников проверяют 40 тысяч специалистов, машины проверяют только тесты. В Рособрнадзоре отметили, что то система оценки ЕГЭ устоялась и доказала свою эффективность.