2018-08-13T07:54:40+03:00
Политика

Посольство РФ в США опровергло российское влияние на протесты в Шарлотсвилле

В дипмиссии такие заявления назвали бездоказательными инсинуациями
Юлия ДИВЕЕВА
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Посольство РФ в США прокомментировало сообщения о "русском следе" в ШардотсвиллеПосольство РФ в США прокомментировало сообщения о "русском следе" в ШардотсвиллеФото: REUTERS
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Заявления американских политиков о том, что в протестах и столкновениях в Шарлотсвилле (Вирджиния) ультраправых и их оппонентов есть российский след – это бездоказательные инсинуации. Об этом сообщило посольство России в США в распространенном комментарии.

«В канун годовщины столкновений на расово-социальной почве в Шарлотсвилле некоторые американские политические деятели не находят ничего лучшего, как и здесь выискивать «русский след». Возникает вопрос: где хотя бы один факт в подтверждение этих инсинуаций?», - спрашивают дипломаты.

В дипмиссии подчеркнули, доказательств таких абсурдных утверждений нет и быть не может, также как нет доказательств вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года, передает ТАСС.

«Учитывая безответственное поведение американских политиков, не удивимся, если и в организации протестов в Вашингтоне 12 августа 2018 года, приуроченных к годовщине Шарлотсвилля, тоже обвинят Россию. Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем», - говорится в заявлении посольства РФ.

По мнению дипломатов, межрасовая напряжённость в США не исчезла даже через 150 лет после официальной отмены рабства.

Как ранее сообщал сайт «КП», 11 августа американский конгрессмен-республиканец от штата Вирджиния Томас Гарретт заявил, что ФБР считает протесты в Шарлотсвилле связанными с «влиянием России».

Напомним, в прошлом году власти города решили демонтировать статую главнокомандующего армии Конфедерации генерала Роберта Ли. Однако 11-12 августа несогласные акцию протеста, вылившуюся в факельное шествие и столкновения с их противниками. В ходе стычекп погибли три человека, еще 19 получили ранения.

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