2018-08-13T07:56:21+03:00
Политика

Заблокированный в Херсоне российский танкер имел разрешение на вход в порт

Капитал судна "Механик Погодин" Михаил Замятин направил уведомление о прибытии за три дня и не получил никаких претензий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Танкер "Механик Погодин"Танкер "Механик Погодин"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заблокированный на Украине российский танкер "Механик Погодин" имел разрешение на вход в порт Херсона. Об этом рассказал сам капитан судна "Механик Погодин" Михаил Замятин.

По его словам, первое уведомление о намерении зайти в порт было направлено в администрацию еще за трое суток до прибытия, и никаких претензий не поступало. Разрешение на вход в акваторию было получено через украинскую компанию "Инфлот-Херсон" в соответствии с Кодексом торгового мореплавания.

На момент выдачи этого документа администрация порта и Служба безопасности страны "обладали всей исчерпывающей информацией о судне, включая данные о его номинальном собственнике", и могли запретить заход танкера, однако вышло наоборот. Для сопровождения "Механика Погодина" к причалу даже были направлены специалисты лоцманской службы.

Между тем, танкер все еще находится в порту, ожидая разрешения на выгрузку и выход. Судно осуществляло перевозку дизельного топлива из Туркмении на Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc.

"Все издержки, по всей видимости, за удержание судна и груза в дальнейшем будет нести администрация порта Херсон", - цитирует ТАСС Замятина.

Напомним, что СБУ заблокировало "Механика Погодина" в пятницу, 10 августа. Такое решение было принято, поскольку владелец российского судна находится под украинскими санкциями.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже попросила коллегу из Верховной Рады Людмилу Денисову прояснить вопрос с состоянием членов экипажа танкера.

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