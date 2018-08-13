2018-08-13T08:39:28+03:00
Общество

В России будут строить автомобили и шить одежду по технологи президентского «Кортежа»

Ученые создадут в стране уникальное цифровое производство, которое позволит сократить отставание в отраслях от мировых стандартов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
По технологии проекта "Кортеж" будут строить вертолеты и шить одежду.По технологии проекта "Кортеж" будут строить вертолеты и шить одежду.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Подход к производству в России решено полностью изменить. Переход на цифровые рельсы поможет сократить отставание от крупнейших мировых корпораций, а в некоторых случаях, составить им достойную конкуренцию.

Идея, которая легла в основу цифрового моделирования производства, принадлежит проекту «Кортеж».

Президентский лимузин «Кортеж», известный под маркой Aurus, стал стартовым продуктом цифровой фабрики. Прежде, чем автомобиль был собран, его создали и испытали в виртуальном пространстве.

При моделировании в цифровой двойник закладываются десятки тысяч целевых показателей и ограничений. Например, для «Кортежа» было внесено порядка 50 тысяч параметров и характеристик. Учтены возможные материалы, жесткость, прочность, вибрация, акустика и шумовые показатели, безопасность. Расхождение с реальной моделью получается не более 5 процентов, но это дает возможность увидеть все слабые места и менять их в виртуальном пространстве.

На сборку уже идет почти совершенная модель.

- Если ошибаться и исправляться в материале, в железе — изготовить опытный образец, испытать, увидеть слабые места, вернуться на этап проектирования и так в несколько циклов, как было в отечественном автопроме, то отставание от лидеров отрасли во времени будет нарастать, — пояснил «Известиям» инициатор создания и распространения в России цифровых фабрик проректор СПбПУ Алексей Боровков.

По словам ученого, такой подход будет только увеличивать разрыв между нашим и иностранным производством. Сегодня эксперты наблюдают двойное отставание по всем параметрам.

Чтобы реализовать идею цифрового моделирования на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) был создан консорциум, в который вошли 50 организаций — таких как НИЦ «Курчатовский институт», «Росатом», «Ростех», «Вертолеты России», КамАЗ, «АвтоВАЗ» и в том числе двенадцать университетов.

Предполагается, что использовать новую технологию будут не только в автомобилестроении и промышленности, но и при производстве одежды.

Сайт kp.ru уже писал про российский лимузин «Кортеж». Он использовался Владимиром Путиным во время инаугурации. По словам Дениса Мантурова, автомобиль появится на рынке в свободной продаже уже в начале 2019 года, стоить машина будет не менее 10 миллионов рублей.

Не исключено, что на авто проекта «Кортеж» пересядут российские чиновники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за открытые споры
Молнии привели к возникновению более 140 новых очагов пожаров в Канаде
В Госдуме хотят запретить называть колбасой продукты с низким содержанием мяса
Заблокированный в Херсоне российский танкер имел разрешение на вход в порт
Bloomberg: Саудовская Аравия может помочь Маску с выкупом акций Tesla
Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО
Советский Винни Пух очаровал американского обозревателя
Погода в Москве на 13 августа 2018 года: ожидаются сильный ветер и дожди
Посольство РФ в США опровергло российское влияние на протесты в Шарлотсвилле
В России к 2030 году ЕГЭ будут оценивать компьютеры
Мюллер планирует завершить расследование в отношении Трампа до 1 сентября
В Бундестаге заявили о страхе США перед сотрудничеством России и Германии
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Экс-юрист Трампа опроверг историю о съеденном секретном документе
Американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря
Эрдоган призвал США вернуться к нормам международного права
Основатель группы «Парк Горького» попросил молиться о здоровье Николая Носкова
WhatsAp откажется от шифрования переписок пользователей по требованию Facebook
На греческом острове Эвбея из-за пожара введено чрезвычайное положение
США ищут возможности отказаться от использования российских ракетных двигателей
В Сирии обстреляли позиции правительственной армии и гражданские объекты
Пригожин посоветовал Вайкуле вообще не выступать на территории России
Российские военные в очередной раз уничтожили беспилотники боевиков у базы Хмеймим
В горах Таджикистана совершил жесткую посадку вертолет с альпинистами
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Аляске
«На латышском нет ни одной узнаваемой песни»: Запашный прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме и СССР
В Канаде на авиашоу упал самолет с пассажирами
National Interest: США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике