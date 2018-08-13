В России будут строить автомобили и шить одежду по технологи президентского «Кортежа»

СЕГОДНЯ 08:39 2018-08-13T08:39:28+03:00

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Подход к производству в России решено полностью изменить. Переход на цифровые рельсы поможет сократить отставание от крупнейших мировых корпораций, а в некоторых случаях, составить им достойную конкуренцию.

Идея, которая легла в основу цифрового моделирования производства, принадлежит проекту «Кортеж».

Президентский лимузин «Кортеж», известный под маркой Aurus, стал стартовым продуктом цифровой фабрики. Прежде, чем автомобиль был собран, его создали и испытали в виртуальном пространстве.

При моделировании в цифровой двойник закладываются десятки тысяч целевых показателей и ограничений. Например, для «Кортежа» было внесено порядка 50 тысяч параметров и характеристик. Учтены возможные материалы, жесткость, прочность, вибрация, акустика и шумовые показатели, безопасность. Расхождение с реальной моделью получается не более 5 процентов, но это дает возможность увидеть все слабые места и менять их в виртуальном пространстве.

На сборку уже идет почти совершенная модель.

- Если ошибаться и исправляться в материале, в железе — изготовить опытный образец, испытать, увидеть слабые места, вернуться на этап проектирования и так в несколько циклов, как было в отечественном автопроме, то отставание от лидеров отрасли во времени будет нарастать, — пояснил «Известиям» инициатор создания и распространения в России цифровых фабрик проректор СПбПУ Алексей Боровков.

По словам ученого, такой подход будет только увеличивать разрыв между нашим и иностранным производством. Сегодня эксперты наблюдают двойное отставание по всем параметрам.

Чтобы реализовать идею цифрового моделирования на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) был создан консорциум, в который вошли 50 организаций — таких как НИЦ «Курчатовский институт», «Росатом», «Ростех», «Вертолеты России», КамАЗ, «АвтоВАЗ» и в том числе двенадцать университетов.

Предполагается, что использовать новую технологию будут не только в автомобилестроении и промышленности, но и при производстве одежды.

Сайт kp.ru уже писал про российский лимузин «Кортеж». Он использовался Владимиром Путиным во время инаугурации. По словам Дениса Мантурова, автомобиль появится на рынке в свободной продаже уже в начале 2019 года, стоить машина будет не менее 10 миллионов рублей.

Не исключено, что на авто проекта «Кортеж» пересядут российские чиновники.