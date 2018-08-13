Молнии привели к возникновению более 140 новых очагов пожаров в Канаде

СЕГОДНЯ 08:39 2018-08-13T08:39:23+03:00

Всего же в провинции Британская Колумбия насчитывается около 600 возгораний

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За минувшие сутки в воскресенье, 12 августа, в канадской провинции Британская Колумбия возникло более 140 новых очагов лесных пожаров, большинство из которых были спровоцированы ударами молний. Такое заявление сделал глава местной пожарной службы Кевин Скрепник.

По его словам, всего на данный момент насчитывается около 600 возгораний. В их тушении задействованы дополнительные людские и технические ресурсы, привезенные из-за пределов провинции.

"Такого количества пожаров у нас не было уже многие годы", — цитирует Global News скрепника.

В настоящее время предупреждение о возможности срочной эвакуации все еще действует в ряде районов. Тысячи людей готовы при необходимости спешно покинуть свои дома. В других же районах уровень опасности был понижен, и местные жители смогли вернуться обратно из пунктов временного содержания, где им предоставляли еду и воду.

Сайт kp.ru писал о том, что весной прошлого года в Канаде также бушевали лесные пожары. Тогда пламя уничтожило несколько десятков жилы домов.