2018-08-13T08:39:23+03:00
Происшествия

Молнии привели к возникновению более 140 новых очагов пожаров в Канаде

Всего же в провинции Британская Колумбия насчитывается около 600 возгораний
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Канаде молнии привели к возникновению новых очагов пожаровВ Канаде молнии привели к возникновению новых очагов пожаровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в воскресенье, 12 августа, в канадской провинции Британская Колумбия возникло более 140 новых очагов лесных пожаров, большинство из которых были спровоцированы ударами молний. Такое заявление сделал глава местной пожарной службы Кевин Скрепник.

По его словам, всего на данный момент насчитывается около 600 возгораний. В их тушении задействованы дополнительные людские и технические ресурсы, привезенные из-за пределов провинции.

"Такого количества пожаров у нас не было уже многие годы", — цитирует Global News скрепника.

В настоящее время предупреждение о возможности срочной эвакуации все еще действует в ряде районов. Тысячи людей готовы при необходимости спешно покинуть свои дома. В других же районах уровень опасности был понижен, и местные жители смогли вернуться обратно из пунктов временного содержания, где им предоставляли еду и воду.

Сайт kp.ru писал о том, что весной прошлого года в Канаде также бушевали лесные пожары. Тогда пламя уничтожило несколько десятков жилы домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за открытые споры
В России будут строить автомобили и шить одежду по технологи президентского «Кортежа»
В Госдуме хотят запретить называть колбасой продукты с низким содержанием мяса
Заблокированный в Херсоне российский танкер имел разрешение на вход в порт
Bloomberg: Саудовская Аравия может помочь Маску с выкупом акций Tesla
Страховщики предложили ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО
Советский Винни Пух очаровал американского обозревателя
Погода в Москве на 13 августа 2018 года: ожидаются сильный ветер и дожди
Посольство РФ в США опровергло российское влияние на протесты в Шарлотсвилле
В России к 2030 году ЕГЭ будут оценивать компьютеры
Мюллер планирует завершить расследование в отношении Трампа до 1 сентября
В Бундестаге заявили о страхе США перед сотрудничеством России и Германии
В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Экс-юрист Трампа опроверг историю о съеденном секретном документе
Американский эсминец Carney вошел в акваторию Черного моря
Эрдоган призвал США вернуться к нормам международного права
Основатель группы «Парк Горького» попросил молиться о здоровье Николая Носкова
WhatsAp откажется от шифрования переписок пользователей по требованию Facebook
На греческом острове Эвбея из-за пожара введено чрезвычайное положение
США ищут возможности отказаться от использования российских ракетных двигателей
В Сирии обстреляли позиции правительственной армии и гражданские объекты
Пригожин посоветовал Вайкуле вообще не выступать на территории России
Российские военные в очередной раз уничтожили беспилотники боевиков у базы Хмеймим
В горах Таджикистана совершил жесткую посадку вертолет с альпинистами
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Аляске
«На латышском нет ни одной узнаваемой песни»: Запашный прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме и СССР
В Канаде на авиашоу упал самолет с пассажирами
National Interest: США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике