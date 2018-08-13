Водка может начать продаваться по системе tax free

СЕГОДНЯ 11:42 2018-08-13T11:42:56+03:00

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Система беспошлинной торговли активно внедряется в России. Самые дорогие улицы Москвы, предлагающие брендовые товары, уже подали заявку на разрешение возвращать покупателю tax free.

Списки постепенно расширяются. В Минпромторге готовы рассмотреть возможность включения в беспошлинную систему алкогольной продукции. Соответствующие поправки для Налогового кодекса уже готовятся.

Эксперты уверены, что такое изменение подстегнет иностранцев активнее покупать российскую продукцию и вывозить ее за рубеж. Поправки должны быть внесены в правительство до 1 октября, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Планируется, что иностранцы смогут вернуть tax free за спиртное при сумме чека от 10 тысяч рулей. Сейчас такой возможности нет.

В Минпромторге отметили, что порог, свыше которого будет выдаваться чек на возврат, сейчас обсуждается. За основу возьмут мировые практики. Например, в Италии, Франции чек tax free можно получить за покупку в магазинах, где ставка НДС от 20%, а в Латвии, где НДС составляет 21%, а порог всего €44.

Сайт kp.ru уже писал, что с 2019 года tax free начнет действовать по всей стране в полном режиме. Пилотный проект начал работу в 2018 году в четырех крупных городах страны. Позже к системе были подключены все города, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу, но только на время проведения игр.