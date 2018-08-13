2018-08-13T13:05:54+03:00
Политика

"Провокации не пройдут": Клинцевич прокомментировал заход эсминца США в Черное море

Российский сенатор заявил, что ответ Москвы на такие действия не заставит себя ждать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КлинцевичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва обязательно ответит на заход американского эсминца Carney в территориальные воды Черного моря. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Реакция, несомненно, последует. И реакция не спонтанная, а в рамках программы по обеспечению безопасности России на Черном море", — сказал сенатор.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в самой пресс-службе шестого флота ВМС США заявили, что их корабль прибыл в Черное море для "обеспечения безопасности" и укрепления совместимости с флотами союзников.

Российский же сенатор убеждён, что на самом деле американцы решили "поиграть на нервах" у нашей страны и обеспечить свое постоянное присутствие в регионе.

"Напрасные попытки. Нервы у нас крепкие, и никто дергаться не собирается… Провокации не пройдут", — передает РИА новости со ссылкой на пресс-службе Клинцевича.

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