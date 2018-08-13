"Провокации не пройдут": Клинцевич прокомментировал заход эсминца США в Черное море
Москва обязательно ответит на заход американского эсминца Carney в территориальные воды Черного моря. Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Реакция, несомненно, последует. И реакция не спонтанная, а в рамках программы по обеспечению безопасности России на Черном море", — сказал сенатор.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в самой пресс-службе шестого флота ВМС США заявили, что их корабль прибыл в Черное море для "обеспечения безопасности" и укрепления совместимости с флотами союзников.
Российский же сенатор убеждён, что на самом деле американцы решили "поиграть на нервах" у нашей страны и обеспечить свое постоянное присутствие в регионе.
"Напрасные попытки. Нервы у нас крепкие, и никто дергаться не собирается… Провокации не пройдут", — передает РИА новости со ссылкой на пресс-службе Клинцевича.