Путин пока не давал поручений по проработке ответных мер на санкции США

СЕГОДНЯ 13:51 2018-08-13T13:51:20+03:00

Решение по данному вопросу будет принято лишь после вступления новых антироссийских ограничений в силу

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Президент РФ Владимир Путин пока не давал поручения на проработку ответных мер на новые антироссийские санкции Соединенных Штатов. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока был лишь анонс новых санкций, а зеркальный ответ может быть дан лишь на конкретные действия.

"Не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверно, некорректно", - сказал представитель Кремля.

Он также прокомментировал слова официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая объявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры.

"Здесь в данном случае речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности, чаще всего, в таких ситуациях. Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал", - цитирует "Интерфакс" Пескова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 8 августа госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении нашей страны из-за так называемого "дела Скрипалей". Ограничительные меры начнут действовать уже с 22 августа.