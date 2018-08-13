Путин пока не давал поручений по проработке ответных мер на санкции США
Президент РФ Владимир Путин пока не давал поручения на проработку ответных мер на новые антироссийские санкции Соединенных Штатов. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что пока был лишь анонс новых санкций, а зеркальный ответ может быть дан лишь на конкретные действия.
"Не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверно, некорректно", - сказал представитель Кремля.
Он также прокомментировал слова официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая объявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры.
"Здесь в данном случае речь шла о том, что основополагающим принципом является принцип взаимности, принцип зеркальности, чаще всего, в таких ситуациях. Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал", - цитирует "Интерфакс" Пескова.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 8 августа госдепартамент США объявил о введении новых санкций в отношении нашей страны из-за так называемого "дела Скрипалей". Ограничительные меры начнут действовать уже с 22 августа.