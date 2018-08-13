Медики назвали безопасное количество соли для человека
Медики подсчитали, какое максимальное количество соли можно употреблять человеку без вредя для здоровья. Оказалось, что пять граммов в день -это то оптимальное количество, которое не наносит никакого вреда, а иногда даже оказывается полезным для человека.
Норму удалось установить после исследований, которые провели канадские ученые из Университета Макмастера. В их исследовании участвовали почти 100 тысяч здоровых добровольцев в возрасте от 30 до 75 лет. Они представляли около 400 городов из разных стран мира, пишет подробности «Дни.ру».
Для проверки у добровольцев взяли образцы мочи для оценки ежесуточного потребления солей натрия. Среди обязательных для контроля показателей было кровяное давление и подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям.
80% принявших участие в исследовании потребляли более 5 грамм соли в день, в результате их артериальное давление увеличивалось на 2,86 миллиметра ртутного столба на каждый дополнительный грамм соли.
Те, кто практически совсем отказались от приправы, тоже были подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Стабильное состояние наблюдалось при уровне потребления 4,7 грамма в день, передает телеканал "360".
Сайт kp.ru писал, что ранее специалисты ВОЗ посоветовали употреблять не менее 2 грамм соли ежедневно.