Эксперт объяснил причину резкого увеличения курса доллара на торгах

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-13T14:05:27+03:00

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Курсы доллара и евро продолжают неумолимо расти на фоне сообщений о скором введении Соединенными Штатами новых антироссийских санкций.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале торгов на Московской бирже в понедельник, 13 августа, американская валюта оценивалась в 68,66 рубля, достигнув рекордного уровня апреля 2016 года, а евро подрос до 78,07 рубля.

Эксперт программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги Андрей Мовчан попытался объяснить истинные причины такого резкого скачка на валютном рынке.

Он заявил, что введение санкций, конечно же, повлияло на этот процесс. Речь идет, в частности, об возможном ограничении работы компаний с российским государственным долгом. Однако вряд ли именно это стало главной причиной падения рубля.

"Это уже не первый их раунд, влияния на ВВП они фактически не оказали и не окажут. Существенно более важными факторами стали внутренняя валютная политика ЦБ и Минфина в сочетании с глобальной макро ситуацией", - приводит "Комсомольская правда" слова эксперта.

Так, в этом году ведомства существенно увеличили объемы скупки валюты и только за три месяца приобрели ее почти столько же, сколько за весь 2017-й. Кроме того, к началу апреля Минфин анонсировал дальнейшее увеличение объемов скупки до 2,8 трлн рублей в течение года. Но гораздо более важным фактором является охлаждение глобальных и российских инвесторов к развивающимся рынкам и рублевым активам.

Если Андрей Мовчан размышляет в верном направлении и на рынке до сих пор не появилось нового фундаментального фактора, то рубль вернется к своим расчетным значениям и жесткой зависимости от стоимости нефти уже этой осенью.