При стрельбе в Манчестере ранения получили двое детей

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-13T14:20:25+03:00

Младшему пострадавшему ребенку всего 12 лет, в него стреляли на глазах у родителей

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В результате стрельбы в британском Манчестере в воскресенье ранения получили 10 человек, в том числе двое детей.

По данным издания Daily Mail, младшему пострадавшему ребенку всего 12 лет, в него стреляли на глазах у остолбеневших от ужаса родителей.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы с различными ранениями, состояние одного из них оценивается как стабильно-тяжелое.

Как сообщал сайт «КП», 12 августа, около 2:30 по местному времени (4:30 мск) в манчестерском районе Мосс Сайд произошла стрельба. Прибывшие на место полицейские и медики множество пострадавших — инцидент произошел сразу после большого карнавала и улицы оставались многолюдными до глубокой ночи.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей, расследование продолжается. Район места происшествия патрулируют усиленные наряды полиции. Предполагается, что неизвестный срелок использовал дробовик.

Местные СМИ отмечают, что Мосс Сайд уже много лет является не самым благополучным районом города, который «славится» своими торговцами наркотиками и оружием.