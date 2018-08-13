2018-08-13T14:31:26+03:00
Происшествия

В Германии во время катания на тракторе пострадали 27 человек

6 человек получили серьезные травмы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Германии перевернулся тракторВ Германии перевернулся тракторФото: Архив "КП"
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В Германии перевернулся экскурсионный трактор с прицепом для пассажиров. В результате происшествия пострадали почти тридцать человек. Инцидент произошел в федеральной земле Гессен неподалеку от города Лидербах.

Сообщается, что трактор ехал по полю, а во время крутого поворота водитель не справился с управлением, и трактор, и пассажирский прицеп перевернулись. В итоге, тяжелые травмы получили шесть человек. Всего пострадали 27 человек, среди пострадавших есть 16 детей, передает сайт «Свободная пресса».

Отметим, что поездка на тракторе является частью популярного аттракциона, в который входит лабиринт на кукурузном поле. Такое агроразвлечение пользуется вниманием у туристов. Так, в прошлом году за сезон это развлечение посетили порядка двадцати тысяч человек, пишет «Федеральное агентство новостей».

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