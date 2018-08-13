В Турции арестовали еще одного фигуранта дела об убийстве посла РФ Карлова

СЕГОДНЯ 14:52 2018-08-13T14:52:17+03:00

Посол Андрей Карлов за несколько секунд до убийства. Фото: EASTNEWS/AFP

Арестованной оказалась жена одного из сообщников убийцы дипломата, ее подозревают в связях с организацией гюленистов

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Турецкий суд арестовал еще одного человека по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на на пресс-службу инстанции.

Власти республики поместили под стражу Айше Согут — жену другого фигуранта дела Шахина Согута. Последнего называют братом убийцы посла Мевлюта Алтынташа.

По данным следствия , Айше Согут сотрудничала с компаниями, напрямую связанными с ФЕТО - общественным движением сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Ранее турецкие власти арестовали бывшего сотрудника полиции, которые учился в академии вместе с Алтынташем и также может быть причастен к убийству Карлова. Также по делу проходят глава медиагруппы «Гуру» Хайреддин Айдынбаш и Мустафа Тимур Озкан, организовавший выставку, где застрелили посла.

Напомним, чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Его убил 22-летний бывший полицейский Мевлют Алтынташ, которого тут же ликвидировали присутствовавшие на мероприятии сотрудники правоохранительных органов.

По мнению турецкого следствия, за организацией убийства стояли сторонники Фетхуллаха Гюлена.