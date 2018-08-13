Доренко высказал свою версию убийства Владислава Листьева

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-13T15:16:54+03:00

Убийство Владислава Листьева до сих пор не раскрыто. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Убийство Владислава Листьева так и остается нераскрытым. Недавно очередное предположение по поводу личности убийцы сделал Дмитрий Захаров, бывший коллега Листьева по программе «Взгляд». Он предположил, что мотивом стал, якобы введенный Листьевым мораторий на телерекламу.

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко отверг эту версию. По его мнению, скончавшийся олигарх Борис Березовский не стал бы заказывать журналиста, тем более из-за монополии на размещение рекламы на канале.

По мнению журналиста, Березовскому не нужна была смерть Листьева, так как он мог просто уволить гендиректора, - сообщает «Ридус».

Доренко отметил, что стрелять не было никакого смысла. «Выгнать — и дело с концом. Листьев получил эту работу по предложению Березовского, то есть был его сотрудником в сущности. Речь не о работе телеведущего, а именно о должности генерального директора ОРТ».

По мнению Доренко, за убийством Листьева могла стоять обычная «криминальная шушера».

«На Первом канале были какие-нибудь бартеры, были какие-нибудь откаты. Я не знаю, но я предполагаю. И какие-нибудь пацаны, криминальные, просто сказали: нам эту тему закрыли, какой-то Листьев, давайте "чпокнем", и все. Это какая-то "двойка", криминальная шушера», — сказал Доренко в эфире "Говорит Москва".

По этой же причине, по его мнению, убийство до сих пор остается нераскрытым, так как ищут не в том направлении.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года возле своего дома в Москве. Киллер выпустил в журналиста две пули, от полученных травм Листьев скончался.