2018-08-13T15:22:35+03:00
Происшествия

Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Погибли трое россиян

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек, в том числе альпинисты из РФ
Денис СУХОВ
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Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Погибли трое россиянЖесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Погибли трое россиянФото: Ростислав НЕТИСОВ
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Жесткая посадка вертолета Ми-8 в горах Таджикистана привела к гибели пяти человек, включая трех альпинистов из России и двух членов экипажа. Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям республики.

«К сожалению все трое альпинистов, что погибли при жесткой посадке вертолета — россияне», - цитирует Интерфакс представителя ведомства.

По предварительным данным, причиной трагедии стали сложные метеоусловия — сильный ветер и плохая видимость. Вертолет был вынужден совершить жесткую посадку на высоте 4500 метров.

Напомним, вертолет Ми-8 перевозил в базовый лагерь группу альпинистов, совершавших восхождение на пик Исмоили Сомони (Пик Коммунизма). На борту находились 15 туристов и три члена экипажа.

Источники в оперативном штабе спасателей на аэродроме Лахш ранее сообщили, что 12 альпинистов с вертолета госпитализированы с различными травмами. Также выжил один из членов экипажа — бортмеханик.

Спасательную операцию с участием нескольких вертолетов координировали комитет по ЧС при правительстве Таджикистана при содействии МВД, министерств обороны и здравоохранения. Ситуация находится на контроле у президента республики Эмомали Рахмона. Расследование обстоятельств и причин происшествия продолжается.

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