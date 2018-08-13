Пожар на греческом острове Эвбея бушует уже почти целые сутки

СЕГОДНЯ 16:08 2018-08-13T16:08:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На греческом острове Эвбея муниципалитета Дирфион-Мессапион продолжает бушевать сильный пожар. Огонь не удается взять под контроль уже на протяжении почти 24 часов.

Всю ночь с воскресенья на понедельник, 13 августа, с пламенем боролись более 400 человек и десятки единиц техники, в том числе два самолета и четыре вертолета. К настоящему моменту эвакуированы около 500 местных жителей, а также расположенный в этой местности детский лагерь. Между тем, основной очаг пожара находится в районе поселка Кондодеспоти.

Органы местного самоуправления прикладывают все силы в борьбе с огнем.Фото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти муниципалитета уже объявили чрезвычайное положение. Также был созван Совет по управлению кризисами, который уже провел совещание с участием министра внутренних дел Греции Паноса Скурлетиса.

Кроме того, постоянную информацию о развитии ситуации получает премьер-министр республики Алексис Ципрас, передает РИА Новости.