2018-08-13T16:27:10+03:00
Политика

Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции – победителей чемпионата Европы

Сержанты стали медалистами в летних олимпийских видах спорта в Глазго
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава МВД Владимир КолокольцевГлава МВД Владимир КолокольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении ведомственными медалями "За боевое содружество" сержанта полиции Евгения Рылова и "За доблесть в службе"младшего сержанта полиции Анастасию Фесикову, ставших золотыми и серебряными медалистами на чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта в Глазго", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский патрульно-постовой службы полиции отдела полиции города Лобня Евгений Рылов занял в соревнованиях по плаванию на спине первое место на дистанции 200 метров с новым европейским рекордом и второе место на дистанции 100 метров. А сотрудник патрульно-постовой службы отдела полиции в Вологде Анастасия Фесикова заняла первое место в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров на спине и в комбинированной эстафете 4 на 100 метров, а также завоевала серебряную медаль по плаванию на спине на дистанции 50 метров.

Согласно положению медалью "За боевое содружество" награждаются сотрудники органов внутренних дел России за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества и в отдельных случаях другие граждане и иностранцы за оказание помощи в выполнении возложенных на МВД России задач.

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