2018-08-13T16:25:24+03:00
Политика

В Москве скончался российский посол в Непале Андрей Будник

Причина скоропостижной смерти дипломата не уточняется
Денис СУХОВ
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Андрей Будник. Фото: Посольство России в Непале/ facebook.comАндрей Будник. Фото: Посольство России в Непале/ facebook.com
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Посольство России в Федеративной Демократической Республике Непал сообщило о смерти руководителя дипломатической миссии Андрея Будника.

Соответствующая запись появилась в понедельник на странице посольства в Facebook.

«Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника», - заявили в посольстве.

В свою очередь в МИД РФ уточнили, что Будник скончался 10 августа в Москве.

«Ушел из жизни блестящий профессионал, глубоко разбирающийся в азиатской проблематике и всецело преданный делу продвижения интересов нашей страны на международной арене. Мы потеряли чуткого руководителя, мудрого наставника, надежного товарища. Скорбим и выражаем соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в некрологе на сайте ведомства.

Андрей Будник родился 2 февраля 1953 года, он посвятил дипломатической службе 40 лет своей жизни. Трудился на различных должностях в центральном аппарате МИД и дипломатических представительствах в государствах Южной Азии, в 1995-1999 годах возглавлял консульство в Мумбаи (Индия), в 2008-2013 годах работал послом России в Пакистане. В сентябре 2015 года Будника назначили послом России в Непале.

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