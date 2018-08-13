Израиль может сорвать проведение конкурса «Евровидение»

СЕГОДНЯ 16:31 2018-08-13T16:31:56+03:00

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Популярный музыкальный конкурс «Евровидение», который объединят все страны, на этот раз должен пройти в Израиле. Но из-за финансовые неурядиц судьба мероприятия оказалась под угрозой.

Государственная корпорация телерадиовещания «Кан» до сих пор не получила подтверждения от властей страны, что деньги на проведение мероприятия будут выделены.

Остались всего сутки на то, чтобы Тель-Авив перевел €12 млн Европейскому вещательному союзу (EBU) в качестве залога проведения конкурса. Если этого не произойдет, то Израиль могут лишить такого права, сообщает газета «Известия».

14 августа – это продленный срок для исполнения обязательства по внесению залога, первую дату страна пропустила, но в порядке исключения была дана отсрочка платежа.

Глава совета корпорации «Кан» Гиль Омер в письме премьеру Биньямину Нетаньяху указывает на то, что глава минфина обещал вынести вопрос об инвестировании в конкурс «Евровидение-2019» на обсуждение правительства. Но сразу же намекнул, что такие расходы не предусмотрены бюджетом.

Сама корпорация считает нецелесообразным рисковать личными средствами, ведь в случае форс-мажора залог останется у EBU, пишет «РИА Новости».