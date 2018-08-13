2018-08-13T16:39:45+03:00
Происшествия

Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Стали известны имена погибших россиян

В результате жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана погибли 5 человек, в том числе три гражданина РФ
Денис СУХОВ
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Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Стали известны имена погибших россиянЖесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Стали известны имена погибших россиянФото: Ростислав НЕТИСОВ
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В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли россияне Тимур Барабанов, Александр Абросимов и Руслан Тараканов. Об этом заявили в комитете по чрезвычайным ситуациям при правительстве республики.

«Это Барабанов Тимур (1986 г. р.), Абросимов Александр (1971 г. р.) и Тараканов Руслан (1976 г. р.)», - сообщил ТАСС представитель комитета, говоря о погибших россиянах. Также он подтвердил, что при посадке погибли два члена экипажа — граждане Таджикистана.

Напомним, вертолет Ми-8 перевозил в базовый лагерь группу альпинистов, совершавших восхождение на пик Исмоили Сомони (Пик Коммунизма). На борту находились 15 туристов и три члена экипажа.

Вертолет был вынужден совершить жесткую посадку на высоте 4500 метров. По предварительным данным, причиной аварии могли стать сложные метеоусловия.

Источники в оперативном штабе спасателей на аэродроме Лахш ранее сообщили, что 12 альпинистов с вертолета госпитализированы с различными травмами. По меньшей мере пять россиян получили тяжелые травмы и обморожения в результате долгого пребывания на леднике. Также выжил один из членов экипажа — бортмеханик.

Расследование инцидента продолжается, ситуация находится на контроле у президента республики Эмомали Рахмона.

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