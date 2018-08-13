Российские миллиардеры несут потери на фоне идеи об изъятии сверхдоходов у металлургов

СЕГОДНЯ 17:04 2018-08-13T17:04:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские миллиардеры потеряли более $3,1 млрд на фоне предложения помощника президента РФ Андрея Белоусова изъять в пользу государства дополнительные доходы 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

По данным агентства, больше всех потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин — стоимость акций его компании снизилась 10 августа на $823 млн.

В свою очередь главный бенефициар Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников и владелец «Северстали» Алексей Мордашов потеряли $446 млн и $444 млн соответственно.

Совладельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов лишились в совокупности более $600 млн. Совладельцы «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко потеряли $182 млн и $55 млн соответственно, а один из основных акционеров «Норильского никеля» Владимир Потанин - $290 млн.

Напомним, 9 августа стало известно об инициативе Андрея Белоусова, который предложил усилить фискальную нагрузку на компании горно-металлургического и химического комплекса. По подсчетам помощника главы государства, они смогут отчислять в бюджет на реализацию майских указов президента не менее 0,5 трлн рублей ежегодно. Всего в списке Белоусова значилось 14 предприятий, в том числе «Норникель», НЛМК, «Алроса», «Северсталь», «Мечел», а также «Сибур», «Фосагро» и «Уралкалий».

Свое предложение Белоусов обосновал тем, что ставка налогооблажения подобных компаний ниже, чем для предприятий ТЭК, а рентабельность выше.

Позже в Кремле пояснили, что президент РФ Владимир Путин не дал согласия на дополнительное налогооблажение, но одобрил проработку предложений Белоусова в правительстве на экспертном уровне.