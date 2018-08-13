Россиян предупреждают о росте цен на путевки в Турцию

СЕГОДНЯ 17:13 2018-08-13T17:13:03+03:00

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Цены на путевки в Турцию могут вырасти. С таким предупреждением выступили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эксперты объяснили, что это связано в ростом иностранной валюты по отношению к рублю.

Примечательно, что турецкая лира упала до исторического минимума, и казалось бы, отдых в стране может также подешеветь для туристов. Одно это не так. Как объяснили в АТОР, стоимость путевок для россиян на заграничные курорты высчитывается в долларах, а это значит что вместе с курсом растут и цены.

«Учитывая, что доллар подорожал относительно российского рубля, цены на турецкие курорты могут, скорее, повыситься. Туроператоры ожидают, что цены в Турции на следующий сезон будут как минимум на 5% дороже нынешних», — приводит сообщение Ассоциации телеканал «360».

А вот в бархатный сезон ожидается традиционное снижение цен на путевки. Однако, по данным экспертов, в 2018 туры будут все же дороже, чем в 2017, передает сайт argumenti.ru.