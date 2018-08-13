СЕГОДНЯ 17:23 2018-08-13T17:23:21+03:00

Официальный курс доллара на 14 августа 2018 года повысился до 68,22 рублей Фото: REUTERS

Установленный Центробанком официальный курс доллара на 14 августа 2018 года вырос на 1,32 рубля

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Официальный курс доллара на 14 августа 2018 года увеличился на 1,32 рубля, до уровня в 68,22 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.

Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, снизилась на 1,92% по сравнению с предыдущим днем.

В свою очередь официальный курс евро вырос на 97 копеек, до 77,65 рублей. Стоимость рубля, выраженная в евро, уменьшилась на 1,26%.

При этом в течение дневных торгов на Московской бирже курс доллара демонстрировал снижение, к 15:40 мск опускаясь до 67,54 рублей. Аналогично евро дешевел до 77,18 рубля.

Напомним, рубль продолжает падение с середины прошлой недели на фоне сообщений о предстоящем введении новых санкций США против России.

Госдепартамент США 8 августа объявил о введении очередного пакета антироссийских санкций, на этот раз за приписываемое Москве использование боевых отравляющих веществ в британском городе Солсбери. В основу ограничений лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа, а вторая — через 90 дней, если Москва не даст гарантии неприменения химоружия и не разрешит наблюдателям ООН посетить интересующие их объекты на территории РФ.