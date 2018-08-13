"Легендарная и державная": Жириновский переименует ЛДПР

СЕГОДНЯ 18:24 2018-08-13T18:25:10+03:00

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Владимир Жириновский решил зарегистрировать новое название своей партии. Но знаменитая аббревиатура при этом не пострадает.

- У нас название ЛДПР зарегистрировано как отдельное название: как четыре буквы: Л.Д.П.Р. и как Либерально-демократическая партия. Сейчас мы зарегистрировали еще одно, третье название партии - Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трех случаях - ЛДПР. Потому что мы действительно легендарная партия. Все три названия имеют одинаковую юридическую силу, - объявил вождь в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Современный политический лексикон, по мнению ВВЖ, - остаток советского режима и нуждается в обновлении.

К слову, есть еще одна неофициальная расшифровка партийного названия. Помнится, озвучили ее жириновцы на одном из московских митингов в честь 23 февраля: Любите Девушки Простых Романтиков.