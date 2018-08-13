Адвокат экс-главы фонда Доктора Лизы опровергла сообщения об эмиграции Ксени Соколовой за границу

СЕГОДНЯ 19:02 2018-08-13T19:04:17+03:00

Бывший президент благотворительной организации находится за рубежом в отпуске и планирует вернуться к концу августа

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Бывшая глава благотворительного фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соколова не планирует эмиграцию за границу и находится за рубежом в отпуске. Об этом сообщила ее адвокат Анна Ставицкая.

«Ксения уехала за границу в отпуск. Планирует вернуться в конце августа. Информация о том, что она уехала навсегда, не соответствует действительности», - цитирует Ставицкую ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Ксения Соколова уехала за границу в связи с возбуждением уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в фонде.

Напомним, 6 июля попечительский совет «Справедливой помощи» рекомендовал Соколовой и члену правления Андрею Макееву передать управление фондом новому менеджменту.

По мнению попечителей, президент не выполнила некоторые поручения: не предоставила отчет за 2017 год и не подготовила бюджет на 2018 год. С июля 2018 года организацией руководит исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.