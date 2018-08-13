В Кремле подтвердили поездку Путина в ФРГ 18 августа

СЕГОДНЯ 19:20 2018-08-13T19:20:57+03:00

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что в субботу российский лидер отправится с визитом в Берлин

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В Кремле подтвердили, что в субботу, 18 августа, президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Берлин. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ФРГ подтверждаю. Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа», - уточнил Песков.

До этого представитель Кремля анонсировал зарубежную поездку российского президента в конце текущей недели, но при этом не уточнил, в какую страну отправится глава государства.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер сообщил, что 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель примет Владимира Путина в резиденции немецкого правительства Мезеберг.

По его словам, среди возможных тем переговоров — двухсторонняя повестка, в том числе сотрудничество в энергетической сфере. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным внешнеполитическим сюжетам, в частности, ситуации в Сирии и на Украине.

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