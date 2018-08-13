2018-08-13T19:20:57+03:00
Политика

В Кремле подтвердили поездку Путина в ФРГ 18 августа

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что в субботу российский лидер отправится с визитом в Берлин
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела МеркельПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Кремле подтвердили, что в субботу, 18 августа, президент РФ Владимир Путин отправится с визитом в Берлин. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ФРГ подтверждаю. Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа», - уточнил Песков.

До этого представитель Кремля анонсировал зарубежную поездку российского президента в конце текущей недели, но при этом не уточнил, в какую страну отправится глава государства.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайбер сообщил, что 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель примет Владимира Путина в резиденции немецкого правительства Мезеберг.

По его словам, среди возможных тем переговоров — двухсторонняя повестка, в том числе сотрудничество в энергетической сфере. Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным внешнеполитическим сюжетам, в частности, ситуации в Сирии и на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем будут говорить Путин и Меркель в резиденции канцлера Германии: Бранденбургский концерт для Трампа с Конгрессом

Зачем президенту России понадобилось в выходной день отправиться с визитом в Германию (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна из-за конституционной неприкосновенности
Футболистам ПАОК за ничью со «Спартаком» пообещали миллион евро
Трамп назвал «чокнутой» свою бывшую помощницу Манигол-Ньюман
Адвокат экс-главы фонда Доктора Лизы опровергла сообщения об эмиграции Ксени Соколовой за границу
Эрдоган: США пытаются нанести Турции «удар в спину»
"Легендарная и державная": Жириновский переименует ЛДПР
Пожар в церкви в Кондопоге: Подросток-поджигатель проводил сатанинские обряды на кладбище
Пожар в церкви в Кондопоге: Корреспондент «КП» побывала в логове сатаниста-поджигателя
Официальный курс доллара на 14 августа 2018 года повысился до 68,22 рублей
Россиян предупреждают о росте цен на путевки в Турцию
Российские миллиардеры несут потери на фоне идеи об изъятии сверхдоходов у металлургов
Ученые признали, что стресс для мужчин опаснее, чем для женщин
Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Стали известны имена погибших россиян
Израиль может сорвать проведение конкурса «Евровидение»
Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции – победителей чемпионата Европы
В Москве скончался российский посол в Непале Андрей Будник
Пожар на греческом острове Эвбея бушует уже почти целые сутки