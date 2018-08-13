2018-08-13T19:55:13+03:00
В мире

Трамп назвал «чокнутой» свою бывшую помощницу Манигол-Ньюман

Президент США считает бывшую сотрудницу Белого дома «злобной, но не умной»
Денис СУХОВ
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Омароса Манигол-НьюманОмароса Манигол-НьюманФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман, которая уже отметилась несколькими резкими высказываниями об американском лидере и в ближайшее время выпустит книгу о работе Белого дома.

«Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу «Ученик» (Apprentice), теперь уволена в последний раз. Ей никогда ничего не удавалось, и уже не удастся. Она умоляла меня со слезами на глазах взять ее на работу, я согласился. Сотрудники Белого дома ее ненавидели. Она была злобной, но не умной», - написал Трамп на своей странице в Твиттер.

Он также припомнил, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли предупреждал его о Маниголт-Ньюман, охарактеризовав ее как «неуданицу, которая не создает ничего, кроме проблем». Впрочем, благородный Трамп все равно попросил Келли как-то уладить ситуацию, так как вплоть до своего увольнения Маниголт-Ньюман отзывалась о президенте исключительно хорошо.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что перед увольнением Маниголт-Ньюман подписала соглашение о неразглашении.

Маниголт-Ньюман работала в администрации Трампа в должности директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. В прошлом году она была уволена — по словам Трампа, сам он редко видел помощницу, но наслышан о ее «грубости с людьми, постоянных пропусках встреч и прогулах».

Кроме того, Маниголт-Ньюман тайно записывала конфиденциальные беседы сотрудников Белого дома, часть из которых уже передала прессе. В ближайшее время в свет выйдет ее книга «Свихнувшийся: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе». В ней она описывает президента США как неквалифицированного, самовлюбленного человека и расиста.

Также в одном из эпизодов книги Маниголт-Ньюман рассказала, что Трамп после встречи со своим адвокатом якобы проглотил бумажку с «очень деликатной информацией».

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