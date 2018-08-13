Футболистам ПАОК за ничью со «Спартаком» пообещали миллион евро

СЕГОДНЯ 20:02 2018-08-13T20:02:33+03:00

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Владелец греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди сообщил, что если команде удасться пройти «Спартак» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов, он выдаст премию игрокам в один миллион евро. Напомним, что в первом матче у себя дома ПАОК победил 3:2, а это значит, что грекам для общей победы достаточно сыграть с красно-белыми вничью.

Кстати, Саввиди обещал премии и перед предыдущим 2-м квалификационным раундом, где ПАОК дважды обыграл «Базель» (2:1 и 3:0).

А в это время, греческие СМИ сообщают, что на матч в Москву приедет 600 болельщиков ПАОК, а на стадионе в Москве будет аншлаг. При этом букмекеры все же отдают предпочтение «Спартаку», вероятность победы которого оценивается в 60 процентов.

Напомним, что встреча состоится 14 августа, начало в 20:30 (мск) по «Матч ТВ».