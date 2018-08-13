2018-08-13T20:51:06+03:00
В мире

ФБР уволило агента, обещавшего не допустить президентства Трампа

Ранее Президент США неоднократно указывал на ангажированность проводимых Питером Строком расследований
Денис СУХОВ
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ФБР уволило агента, обещавшего не допустить президентства ТрампаФБР уволило агента, обещавшего не допустить президентства ТрампаФото: REUTERS
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Федеральное бюро расследований уволило агента Питера Строка, который ранее оказался в центре скандала из-за своего обещания не допустить избрания Дональда Трампа президентом США.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на адвоката Строка.

Юрист напомнил, что Строк проработал в бюро 22 года, прежде чем был сначала отстранен от работы на 60 дней, а теперь и уволен.

«Решение уволить агента Стржока является не только отступлением от обычной практики в бюро, но и противоречит словам директора Кристофера Рея в Конгрессе и его заверениям, что ФБР будет руководствоваться установленным порядком при решении кадрового вопроса», - подчеркнул адвокат.

Строк занимался в ФБР вопросами контразведки. В 2016 году он участвовал в расследовании в отношении экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон, хранившей служебную переписку на личном почтовом сервере.

Сам агент стал предметом служебной проверки после того, как в СМИ всплыла его электронная переписка с коллегой Лизой Пейдж, в которой Строк заявил, что Трамп не должен стать президентом и его «необходимо остановить».

Не удивительно, что впоследствии Строк присоединился к команде спецпрокурора Робера Мюллера, которая, помимо прочего, расследует предполагаемые связи штаба Трампа с Кремлем.

Сам президент США неоднократно упоминал скандал вокруг питера Строка в качестве доказательства некомпетентности расследования в отношении Клинтон, а также ангажированности спецпрокурора Мюллера. Увольнение агента Трамп воспринял как свою личную небольшую победу.

«Агент Питер Строк был только что уволен из ФБР - наконец. Список плохих игроков в ФБР и Минюсте становится длиннее и длиннее. Учитывая, что Строк возглавлял Охоту на ведьм, прекратится ли она? Это полная мистификация. Никакого сговора (с Москвой), никакой обструкции - я просто даю сдачи!», - написал хозяин Белого дома.

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