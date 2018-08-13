2018-08-13T21:31:41+03:00
Политика

Украинский генерал заподозрил Россию в планах дойти до Днепра

Особую озабоченность Игоря Романенко вызывают российские ракетные катера
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр". Фото: пресс-служба Черноморского флотаФрегат "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр". Фото: пресс-служба Черноморского флота
Изменить размер текста:

Россия намерена захватить южные и восточные части Украины, и выйти после этого к Днепру. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

«Они построили этот «русский мир», «Новороссию», но их нацеленность на южные и восточные наши области... Вообще у них в Генштабе есть планы «до Днепра», - заявил генерал в эфире телеканала ObozTV.

Особую озабоченность Романенко вызывают российские катера в Азовском море, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Генерал не сомневается, что в случае конфликта они окажут существенную поддержку сухопутным операциям ВС России.

«Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Потому что дальность они уже показали на 1500 километров, а фактически это российский аналог американского «Томагавка», то есть это может быть до 2500 километров, — и накрывать всю Украину», - считает Романеко.

По мнению генерала, Украина может противостоять такому сценарию с помощью США и ЕС, в частности, если последние введут санкции против российских черноморских портов. Впрочем, посетовал Романенко, пока ни американцы, ни Европа не спешат на выручку Киеву.

Отметим, что генерал Романенко уже успел прославиться эпатажными заявлениями о «российской угрозе». Например, в октябре прошлого года он утверждал, что Москва готовит вторжение на Украину с помощью подводных лодок. А в конце июня призвал Киев создать «мощнейшую» крылатую ракету, которая будет «психологическим фактором» воздействия на Москву.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поручил правительству разработать меры по увеличению численности населения Дальнего Востока
Минфин разрабатывает проект закона об экологическом налоге
ФБР уволило агента, обещавшего не допустить президентства Трампа
Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна из-за конституционной неприкосновенности
Футболистам ПАОК за ничью со «Спартаком» пообещали миллион евро
Трамп назвал «чокнутой» свою бывшую помощницу Манигол-Ньюман
В Кремле подтвердили поездку Путина в ФРГ 18 августа
Адвокат экс-главы фонда Доктора Лизы опровергла сообщения об эмиграции Ксени Соколовой за границу
Эрдоган: США пытаются нанести Турции «удар в спину»
"Легендарная и державная": Жириновский переименует ЛДПР
Пожар в церкви в Кондопоге: Подросток-поджигатель проводил сатанинские обряды на кладбище
Пожар в церкви в Кондопоге: Корреспондент «КП» побывала в логове сатаниста-поджигателя
Официальный курс доллара на 14 августа 2018 года повысился до 68,22 рублей
Россиян предупреждают о росте цен на путевки в Турцию
Российские миллиардеры несут потери на фоне идеи об изъятии сверхдоходов у металлургов
Ученые признали, что стресс для мужчин опаснее, чем для женщин
Жесткая посадка Ми-8 в Таджикистане: Стали известны имена погибших россиян
Израиль может сорвать проведение конкурса «Евровидение»
Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции – победителей чемпионата Европы
В Москве скончался российский посол в Непале Андрей Будник
Пожар на греческом острове Эвбея бушует уже почти целые сутки