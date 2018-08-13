Украинский генерал заподозрил Россию в планах дойти до Днепра

СЕГОДНЯ 21:31 2018-08-13T21:31:41+03:00

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Россия намерена захватить южные и восточные части Украины, и выйти после этого к Днепру. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

«Они построили этот «русский мир», «Новороссию», но их нацеленность на южные и восточные наши области... Вообще у них в Генштабе есть планы «до Днепра», - заявил генерал в эфире телеканала ObozTV.

Особую озабоченность Романенко вызывают российские катера в Азовском море, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр». Генерал не сомневается, что в случае конфликта они окажут существенную поддержку сухопутным операциям ВС России.

«Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Потому что дальность они уже показали на 1500 километров, а фактически это российский аналог американского «Томагавка», то есть это может быть до 2500 километров, — и накрывать всю Украину», - считает Романеко.

По мнению генерала, Украина может противостоять такому сценарию с помощью США и ЕС, в частности, если последние введут санкции против российских черноморских портов. Впрочем, посетовал Романенко, пока ни американцы, ни Европа не спешат на выручку Киеву.

Отметим, что генерал Романенко уже успел прославиться эпатажными заявлениями о «российской угрозе». Например, в октябре прошлого года он утверждал, что Москва готовит вторжение на Украину с помощью подводных лодок. А в конце июня призвал Киев создать «мощнейшую» крылатую ракету, которая будет «психологическим фактором» воздействия на Москву.