Путин поручил правительству разработать меры по увеличению численности населения Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 21:54 2018-08-13T21:54:55+03:00

В частности, предлагается нарастить финансовую помощь работодателям, участвующим в программах повышения мобильности населения, а также выплаты семьям при рождении первого ребенка

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По итогам совещания с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 10 сентября представить предложения кабмина по увеличению численности населения Дальнего Востока.

В частности, эту задачу предполагается решать путем наращивания финансовой помощи местным работодателям, которые участвуют в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Кроме того, предлагается увеличить подъемные для участников госпрограммы по переселению проживающих за рубежом соотечественников и членов их семей в Россию, особенно в регионы Дальнего Востока.

Правительство также должно отчитаться о мерах для поддержания рождаемости на Дальнем Востоке, в частности предусмотреть повышение выплат при рождении первого ребенка, выделение дополнительных средств при рождении второго ребенка, а также применение пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми.

Кроме того, кабмину предстоит проанализировать предложение об обязательной доле расходов в размере 5,5% на дальневосточные инвестпроекты в рамках госпрограмм. Также предписывается рассмотреть возможность продления до 2028 года механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до всероссийского уровня.