Российские военные сбили беспилотники боевиков, приближавшиеся к авиабазе «Хмеймим» в Сирии
Российские военные уничтожили пять беспилотников, запущенных боевиками террористических группировок в сторону авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
По словам главы центра Алексея Цыганкова, пострадавших и материального ущерба в результате атаки боевиков нет. Дроны были уничтожены на значительном удалении от российского аэродрома, который в настоящее время продолжает работу в штатном режиме.
В последнее время террористы активизировали попытки атаковать «Хмеймим» с помощью самодельных беспилотных летательных аппаратов. Простота и дешевое исполнение дронов позволяет боевикам изготавливать и использовать для нападения сразу несколько таких аппаратов.
Тем не менее, все атаки благополучно отражаются системами ПВО, прикрывающими «Хмеймим». Только в августе российские военные сбили в общей сложности более шести беспилотников противника, также дроны боевиков неоднократно уничтожились в июле.
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»