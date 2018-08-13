2018-08-13T23:03:18+03:00
Политика

Российские военные сбили беспилотники боевиков, приближавшиеся к авиабазе «Хмеймим» в Сирии

В Центре по примирению враждующих сторон подчеркнули, что дроны были уничтожены на удалении от аэродрома, который продолжает работать в штатном режиме
Денис СУХОВ
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Российские военные сбили беспилотники боевиков, приближавшиеся к авиабазе «Хмеймим» в СирииРоссийские военные сбили беспилотники боевиков, приближавшиеся к авиабазе «Хмеймим» в СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские военные уничтожили пять беспилотников, запущенных боевиками террористических группировок в сторону авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

По словам главы центра Алексея Цыганкова, пострадавших и материального ущерба в результате атаки боевиков нет. Дроны были уничтожены на значительном удалении от российского аэродрома, который в настоящее время продолжает работу в штатном режиме.

В последнее время террористы активизировали попытки атаковать «Хмеймим» с помощью самодельных беспилотных летательных аппаратов. Простота и дешевое исполнение дронов позволяет боевикам изготавливать и использовать для нападения сразу несколько таких аппаратов.

Тем не менее, все атаки благополучно отражаются системами ПВО, прикрывающими «Хмеймим». Только в августе российские военные сбили в общей сложности более шести беспилотников противника, также дроны боевиков неоднократно уничтожились в июле.

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