2018-08-13T23:24:11+03:00
Происшествия

ООН: В Сирии и Ираке все еще находятся от 20 до 30 тысяч боевиков ИГ*

Международные эксперты отмечают, что ряды террористов перестали пополняться за счет иностранцев
Юлия ДИВЕЕВА
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В ООН отметили сокращение финансирования ИГВ ООН отметили сокращение финансирования ИГФото: REUTERS
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На территории Сирии и Ирака все еще присутствуют от 20 до 30 тысяч боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом говорится в докладе специалистов по контролю исполнения санкций ООН.

В документе говорится, что, несмотря на разгром группировки, ряды которой сейчас практически перестали пополняться, в Сирии и Ираке боевики остаются. Их численность распределилась между странами примерно поровну.

Однако на иракской территории ИГ сохраняется за счет так называемых «спящих ячеек», которые периодически активизируются. В САР террористы удерживают под контролем небольшие населенные пункты. Эксперты отметили их высокую приспособляемость и решимость атаковать. Кроме того, в районе лагеря для перемещенных лиц «Рукбан» на юге Сирии стали появляться новые ячейки.

Боевики организации все еще имеют доступ к нефтяным месторождениям на северо-востоке Сирии, что позволяет им поддерживать свою деятельность финансово, но поступления мизерные, что привело к тому, что в ИГ перестали вступать иностранные наемники, передает Интерфакс.

Эксперты ООН составляют доклады об активности ИГ и другой террористической группировки «Ал-Каида» (запрещена в РФ) каждые полгода.

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