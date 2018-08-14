США составят список лиц, связанных с российской разведкой

СЕГОДНЯ 00:43 2018-08-14T00:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство обороны США в течение 90 дней должно составить и внести на рассмотрение обеих палат Конгресса список лиц, связанных с российской обороной или разведкой. Такое положение содержится в законе об оборонном бюджете Пентагона на 2019 год, который в понедельник подписал президент Дональд Трамп.

В отношении людей, вошедших в этот список, могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от лица российского оборонного сектора и разведки. Речь идет о лицах, имевших связи с российскими спецслужбами или силовиками после 2 августа 2017 года. Требование объясняется действием закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», прнятом в прошлом году.

В новом финансовом году пентагон получит Пентагону 716 млрд. долларов. Закон предусматривает увеличение числа военнослужащих примерно на 16 тысяч и повышения их денежного довольствия на 2,6%. Кроме того, США продолжат оказывать военую поддержку Украине, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Трамп одобрил закон о военном бюджете США на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября. Закон предлагает финансирование ряда мер, направленных на военное «сдерживание России». В том числе продлевается запрет на сотрудничество Пентагона с Минобороны РФ, хотя он не распространяется на диалог между военными и каналы экстренной связи.