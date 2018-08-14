Жителям Алеппо российские военные за сутки передали 650 продовольственных наборов

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-14T01:05:38+03:00

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Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике передали за пошедшие сутки жителям провинции Алеппо 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны. Об этом сообщил руководитель Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, гуманитарная акция проводилась в населенном пункте Авенат-Эль-Кабира. Кроме того, сотрудники центра оказали адресную помощь семьям погибших сирийских военнослужащих, проживающих в нескольких районах города Алеппо: Шайбан-Паше, Шейх-Фарсе, Эль-Кадисии и Шейх-Ходере.

Всего за время работы Центра по примирению враждующих сторон проведено 1892 гуманитарных акций. Гражданам Сирии передано гуманитарного груза общим весом 2 тысячи 896,56 тонны, передает ТАСС.

Также, по данным Цыганкова, за прошедшие сутки в свои дома в Восточной Гуте возвратились 79 человек. Всего в город из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 75033 жителя