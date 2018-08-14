В Испании самолет экстренно сел из-за пассажирки с кокаином

СЕГОДНЯ 01:31 2018-08-14T01:31:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту испанского города Сантьяго-де-Компостела из-за плохого самочувствия одной из пассажирок на борту. Как оказалось, женщина перевозила внутри себя наркотики.

Известно, что инцидент произошел в воскресенье с лайнером авиакомпании Blue Panorama Airlines. Самолет выполнял рейс из Доминиканской Республики в Милан. Неожиданно 23-летняя женщина на борту почувствовала себя плохо, экипаж запросил экстренную посадку и медицинскую помощь пассажирке.

Машина скорой помощи доставила ее в больницу, где медики извлекли из ее желудка 56 пакетиков с кокаином, каждый весом в 15 граммов. Неудавшийся наркокурьер все еще находится в палате под наблюдением врачей. Полиция Испании тоже постоянно следит за ней, передает ТАСС.

Самолет же вместе с остальными пассажирами вскоре после посадки смог продолжить полет к месту назначения.