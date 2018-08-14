2018-08-14T02:49:01+03:00
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Шарик из «Простоквашино» завел аккаунт в Instagram

Пес выкладывает фотографии родных мест и Матроскина
Юлия ДИВЕЕВА
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Кадр из мультфильма "Простоквашино"Кадр из мультфильма "Простоквашино"
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В Instagram появился аккаунт персонажа мультсериала «Простоквашино» пса Шарика. Об этом сообщила студия «Союзмультфильм».

В своей ленте новоиспеченный пользователь под ником sharrrik выкладывает «фотографии» своей деревни, ее жителей и друга – кота Матроскина. Есть и один видеоролик с ним.

Как и полагается, первый блин вышел комом – «снимок» их дома оказался перевернут. А вот следующий кадр загружен уже правильно. На нем три очаровательные коровы попивают коктейли в сарае.

Выложил Шарик и «фото» своих задних лап на фоне закатного солнца, а также спящего в коробке кота.

«Сфоткал Матроскина, пока он спит... обожаю его...пока он спит» - написал Шарик, сопроводив рисунок хэштегами #котиквкоробке# и расШаривай.

«Это первый случай появления российского анимационного героя в социальной сети в качестве самостоятельного пользователя. Один из главных героев популярного мультфильма размещает на своей страничке "закадровые" подробности жизни в деревне Простоквашино, следуя последним тенденциям и флэшмобам социальной сети», - цитирует РИА Новости пресс-службу «Союзмультфильма».

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в пятой серии «Простоквашино» Шарик заводит себе аккаунт в соцсети и пытается привлеч к нему больше подписчиков, запостив фото котика - Матроскина.

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