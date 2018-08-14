Генсек ООН назвал историческим документом конвенцию по Каспию

СЕГОДНЯ 03:22 2018-08-14T03:23:01+03:00

Антониу Гутерриш надеется, что ее подписание позволит снизить напряженность в регионе

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Конвенция о статусе Каспийского моря является историческим документом. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В своем заявлении глава международной организации приветствовал подписание конвенции пятью странами - Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном.

«Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности», - подчеркнул Гутерриш.

Он уверен, что конвенция «станет бесценным инструментом», который позволит урегулировать большую часть давних противоречий, возникших между прибрежными государствами Каспийского моря, и поможет продвинуться к снижению напряженности в регионе.

Гутерриш назвал также подписание документа «историческим достижением регионального сотрудничества и многосторонних переговоров» и поздравил с этим событием страны, подписавшие конвенцию.

Как ранее сообщал сайт «КП», 12 августа по итогам заседания пятого Каспийского саммита в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.