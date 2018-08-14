2018-08-14T04:16:41+03:00
Происшествия

Водителя убитых в Африке российских журналистов поместили под стражу

Власти ЦАР решили спрятать важного свидетеля в тюрьме
Юлия ДИВЕЕВА
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Столица ЦАР БангиСтолица ЦАР БангиФото: REUTERS
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В Центральноафриканской Республике под стражу заключен водитель, отвозивший российских журналистов в момент их гибели. На данный момент он фигурирует в деле как свидетель. Об этом сообщили в посольстве России в ЦАР.

Власти страны решили посадить водителя в тюрьму для его безопасности, а также чтобы следователи имели возможность оперативно допрашивать его в ходе расследования. В дипмиссии отметили, что российские следователи еще не приехали в Банги и дата их дата их прибытия неизвестна.

Зато группа российских журналистов уже добралась до столицы ЦАР. Они договорились с посольством поддерживать связь, а дипломаты пообещали помощь по вопросу обмена информацией, передает РИА Новости.

Российские СМИ будут изучать обстановку в ЦАР и выявлять сложности, с которыми репортеры могут столкнуться в этой стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером 30 июля неподалеку от города Сибю на журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева напали неизвестные. Все трое были убиты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («убийство»).

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