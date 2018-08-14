2018-08-14T05:00:39+03:00
Политика

В Раде «нормандский формат» назвали неработающим

Украинский депутат недоволен тем, что Франция и Германия продолжают строить отношения с Россией
Юлия ДИВЕЕВА
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В Верховной раде критикуют формат "нормандской четверки"В Верховной раде критикуют формат "нормандской четверки"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Нормандский формат» переговоров по урегулированию кризиса на востоке Украины не работает. Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной рады Виктор Балога.

Он упрекнул власти Германии и Франции в излишней дипломатичности по отношению в России.

«И Германия, и Франция делают и вашим, и нашим, но нам ничего нет. Они придерживаются толерантности и уважения к ценностям, но в то же время им это не мешает торговать и проводить встречи», - заявил депутат, в эфире телеканала NewsOne.

Балога также упрекнул Берлин и Париж в том, что они переговоры с Москвой ведут исходя из своих национальных интересов.

«Мы верили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции - чем рынки России», - сокрушался депутат Рады.

Напомним, в «нормандсую четверку» вошли Россия, Франция, Германия и Украина. Переговоры в таком формате впервые прошли во Франции на уровне глав государств. Тогда было принято решение еще раз провести переговоры в этом составе по ситуации в Донбассе. Встреча прошла в Минске. По итогам былор объявлено о достижении соглашения о поэтапном урегулировании конфликта на Украине.

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