В Раде «нормандский формат» назвали неработающим
«Нормандский формат» переговоров по урегулированию кризиса на востоке Украины не работает. Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной рады Виктор Балога.
Он упрекнул власти Германии и Франции в излишней дипломатичности по отношению в России.
«И Германия, и Франция делают и вашим, и нашим, но нам ничего нет. Они придерживаются толерантности и уважения к ценностям, но в то же время им это не мешает торговать и проводить встречи», - заявил депутат, в эфире телеканала NewsOne.
Балога также упрекнул Берлин и Париж в том, что они переговоры с Москвой ведут исходя из своих национальных интересов.
«Мы верили в то, что для Германии демократические принципы важнее, чем газ, а для Франции - чем рынки России», - сокрушался депутат Рады.
Напомним, в «нормандсую четверку» вошли Россия, Франция, Германия и Украина. Переговоры в таком формате впервые прошли во Франции на уровне глав государств. Тогда было принято решение еще раз провести переговоры в этом составе по ситуации в Донбассе. Встреча прошла в Минске. По итогам былор объявлено о достижении соглашения о поэтапном урегулировании конфликта на Украине.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»