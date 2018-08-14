2018-08-14T05:09:21+03:00
Политика

Помошник Трампа встретился с послом Турции в Белом доме

Стороны обсудили судьбу пастора Эндрю Брансона
Юлия ДИВЕЕВА
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Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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В Белом доме 13 августа состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с послом Турции в Вашингтоне Сердаром Кылычем. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, стороны обсудили текущее состояние турецко-американских отношений. В частности речь шла о судьбе американского пастора Эндрю Брансона, которого власти Турции продолжают держать под стражей по обвинению в пособничестве к организации попытки госпереворота в 2016 году. Встреча состоялась по инициативе Анкары, цитирует Сандерс ТАСС.

Как ранее писал сайт «КП», 1 августа Минфин США объявил о введении санкций в отношении министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года. В ответ в правительстве Турции пообещали принять ответные меры в отношении Соединенных Штатов.

Напомним, в Турции в ночь на 16 июля 2016 года произошла попытка вооруженного переворота. Военные ввели в Стамбул и Анкару танки и самолеты, взяли под контроль ряд стратегических объектов. Однако турецкие граждане ответили мятежникам сопротивлением. Тысячи людей вышли на улицы, поддерживая легитимную власть.

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