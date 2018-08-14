В Венесуэле начинают действовать рыночные цены на бензин

СЕГОДНЯ 05:47 2018-08-14T05:47:34+03:00

В Венесуэле резко взлетят цены на бензин Фото: REUTERS

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С понедельника в Венесуэле начали действовать рыночные цены на бензин. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, государство будет выделять субсидии гражданам для снижения ущерба от резкого скачка стоимости топлива. Правительство создаст систему прямых субсидий с прогрессивной шкалой.

«Бензин и другие углеводородные продукты должны продаваться по рыночным ценам, чтобы покончить с контрабандой в Колумбию. Около 18 млрд долларов составляют потери нации из-за контрабанды венесуэльского бензина в соседние страны», - подчеркнул Мадуро.

Он пояснил, что в стране началась перепись транпортных средств, чтобы граждане могли рассчитывать на субсидии, передает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, 20 августа власти Боливарианской Республики собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Кроме того, курс боливара будет напрямую зависеть оь стоимости барреля добываемой в стране нефти.