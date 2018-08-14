2018-08-14T06:10:02+03:00
Политика

США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе

Правительству запрещено использовать средства на финансирование развития и испытаний в рамках этого документа
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
США требуют от России выполнения Договора об открытом небеСША требуют от России выполнения Договора об открытом небеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты временно приостановили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе. Такой пункт содержится в законе об оборонном бюджете США, который в понедельник подписал президент Дональд Трамп.

В документе сказано, что «ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний» в рамках Договора по открытому небу. Сотрудничество заморожено до тех пор, пока глава Белого дома не представит комитетам Конгресса соответствующий сертификат.

Сертификатом будет служить документ о снятии ограничений на сотрудничество с Россией, который может быть подписан только после выполнения ею Договора об открытом небе. Оценку выполнения требований этого документа должен будет провести госсекретарь США, передает РИА Новости.

Напомним, договор об открытом небе в 1992 году подписали 23 страны-члены ОБСЕ. Участники получили возможность проводить воздушные инспекции стран-участников договора для контроля военной активности.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Трамп одобрил закон о военном бюджете США на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября. Объем предоставляемых Пентагону ассигнований достиг беспрецедентных $716 млрд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Венесуэле начинают действовать рыночные цены на бензин
Помошник Трампа встретился с послом Турции в Белом доме
В Раде «нормандский формат» назвали неработающим
Водителя убитых в Африке российских журналистов поместили под стражу
В Белом доме объяснили падение курса турецкой лиры на рынке
Генсек ООН назвал историческим документом конвенцию по Каспию
Шарик из «Простоквашино» завел аккаунт в Instagram
Трамп назвал Непал «соском»: СМИ рассказали о невежестве президента США в дипломатическом этикете
В Испании самолет экстренно сел из-за пассажирки с кокаином
Жителям Алеппо российские военные за сутки передали 650 продовольственных наборов
США составят список лиц, связанных с российской разведкой
Порошенко похвастал в сети модернизированным танком Т-72АМТ
«Ради смертоносных технологий»: Трамп одобрил увеличенный оборонный бюджет на 2019 финансовый год
ООН: В Сирии и Ираке все еще находятся от 20 до 30 тысяч боевиков ИГ*
Российские военные сбили беспилотники боевиков, приближавшиеся к авиабазе «Хмеймим» в Сирии
Пушков поймал Лайму Вайкуле на лжи
«Уже рабы»: Ющенко призвал украинские власти поактивнее «воевать» с Россией
Путин поручил правительству разработать меры по увеличению численности населения Дальнего Востока
Украинский генерал заподозрил Россию в планах дойти до Днепра