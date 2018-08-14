США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе

СЕГОДНЯ 06:09 2018-08-14T06:10:02+03:00

Правительству запрещено использовать средства на финансирование развития и испытаний в рамках этого документа

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Соединенные Штаты временно приостановили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе. Такой пункт содержится в законе об оборонном бюджете США, который в понедельник подписал президент Дональд Трамп.

В документе сказано, что «ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний» в рамках Договора по открытому небу. Сотрудничество заморожено до тех пор, пока глава Белого дома не представит комитетам Конгресса соответствующий сертификат.

Сертификатом будет служить документ о снятии ограничений на сотрудничество с Россией, который может быть подписан только после выполнения ею Договора об открытом небе. Оценку выполнения требований этого документа должен будет провести госсекретарь США, передает РИА Новости.

Напомним, договор об открытом небе в 1992 году подписали 23 страны-члены ОБСЕ. Участники получили возможность проводить воздушные инспекции стран-участников договора для контроля военной активности.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Трамп одобрил закон о военном бюджете США на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября. Объем предоставляемых Пентагону ассигнований достиг беспрецедентных $716 млрд.